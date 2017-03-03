Обзор ночных происшествий за 3 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На пригородной трассе в районе села Тополево из-за невнимательности молодого водителя пришлось прервать путь дальнобойщику, ехавшему в дальневосточную столицу с Сахалина. В Хабаровске водитель «Ниссана Дизель» должен был получить груз, после чего отправиться обратно.

Вторым участником описываемых событий стал 24-летний водитель «Ниссана Экс-Трейл». Свою ошибку он признал.

До аварии оба автомобиля двигались в попутном направлении – в сторону Хабаровска. Грузовик занимал второй ряд, «Экс-Треил» – первый. По словам шофера «Ниссана Дизель», автолюбитель неожиданно начал разворот.

По тормозному следу понятно, что водитель фуры пытался сделать все, чтобы предотвратить аварию, но остановить многотонную машину мгновенно не вышло. Получилось разве что свести последствия к минимуму. Повреждения у машин в основном кузовные. Пострадавших в этой аварии нет.

Еще одна авария с участием грузовой машины произошла на той же Комсомольской трассе, но уже возле села Восточного. На этот раз в расчетах ошибся дальнобойщик, приехавший из Приморского края. Мужчина, свернув с федеральной трассы в сторону поселка имени Горького, собрался совершить еще один поворот – на территорию шиномонтажной мастерской. Встречные машины, следующие со стороны поселка Горького, в это время стояли на светофоре. Несмотря на этот затор, довольно узкую проезжую часть и габариты большегруза, водитель фуры начал маневр.

Радиуса поворота огромной машине не хватило: массивная фура смела встречный «Ниссан Лаурель». Простоять на месте аварии в ожидании автоинспекторов водителям пришлось несколько часов. За время ожидания работники шиномонтажной мастерской починили дальнобойщику неисправное колесо.

MestoproTV