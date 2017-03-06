Обзор ночных происшествий за 6 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В полночь в первом микрорайоне краевой столицы пожар уничтожил имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже панельной хрущевки. В помещении находились хозяйка жилья и семейная пара – друзья сына владелицы недвижимости. Начало пожара они проспали.

Проснувшись от запаха гари, обитатели квартиры попытались самостоятельно справиться с огнем, но вскоре им пришлось спасаться от дыма в подъезде.

Пока спасатели заливали огонь, в подъезде началась драка: сын хозяйки квартиры вернулся из гостей и стал проявлять агрессию по отношению к своей матери и супруге приятеля, решив, что именно женщины виноваты в происшествии. Хулигана усмиряли пожарные, а затем и подоспевший наряд полиции.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Квартиры на трех нижних этажах оказались затоплены водой.

В четыре часа утра на улице Дикопольцева в запертой квартире загорелся диван. Пожарным пришлось взломать входную дверь. Людей внутри не было. Тлеющий диван караулы выбросили в окно.

По словам соседки, хозяйка жилья сейчас находится в Ялте. Квартира сдается внаем, контакт с арендаторами должна была поддерживать дочь хозяйки. За сутки до пожара девушка в присутствии полицейских выясняла отношения с квартиросъемщиками и в итоге заставила жильцов покинуть помещение.

Дочь хозяйки пригласила полицейских, чтобы они разобрались в обстоятельствах загадочного пожара.

Столкновение двух автомобилей на перекрестке улиц Большая и Демьяна Бедного попал в объектив камер видеонаблюдения проекта «Безопасный город». «Тойота Харриер», водитель которой выезжал со второстепенной дороги, врезалась в бок «Тойоты Краун».

Седан следовал по Большой от Карла Маркса в направлении к улице Лазо. На полосу встречного движения иномарку откинуло после мощного удара в правый бок. Оба водителя не желали признавать своей вины.

Запись видеокамеры помогла полицейским рассудить участников ДТП. Приняв во внимание сигнал светофора, который горел в момент ДТП, они признали виновным водителя черного паркетника.

MestoproTV