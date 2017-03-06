В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовало два лесных пожара на территории Приморского края, один из которых - новый. Площадь, пройденная ими за указанный период, составила 12 га. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.
Для тушения возгораний региональная лесная служба привлекала 43 человека, 7 единиц техники. По состоянию на утро понедельника ликвидировано одно возгорание. Работы по тушению второго пожара продолжаются. С начала пожароопасного периода текущего года на Дальнем Востоке действовало 3 лесных пожара в Приморском крае. Первое возгорание было зарегистрировано 3 марта.
Предыдущие новости
- Обзор ночных происшествий за 6 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 06/03/2017 01:43
- Оперативная обстановка на 6 марта 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 06/03/2017 00:40
- Оперативная обстановка на 3 марта 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 03/03/2017 02:27
- Обзор ночных происшествий за 3 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 03/03/2017 01:03
- Обзор ночных происшествий за 2 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 02/03/2017 02:17