В минувшие выходные на Дальнем Востоке боролись с первыми лесными пожарами

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовало два лесных пожара на территории Приморского края, один из которых - новый. Площадь, пройденная ими за указанный период, составила 12 га. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Для тушения возгораний региональная лесная служба привлекала 43 человека, 7 единиц техники. По состоянию на утро понедельника ликвидировано одно возгорание. Работы по тушению второго пожара продолжаются. С начала пожароопасного периода текущего года на Дальнем Востоке действовало 3 лесных пожара в Приморском крае. Первое возгорание было зарегистрировано 3 марта.