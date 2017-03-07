Обзор ночных происшествий за 7 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В Центральном районе произошла авария, в которой участниками стали водители «Мазды Бонго» и «Лексуса». Владелец внедорожника в момент столкновения не двигался: мужчина припарковался на обочине и ждал свою жену. Второй шофер ехал со стороны Амурского бульвара. 39-летний хабаровчанин намеревался выехать на улицу Муравьева-Амурского. Свернув с бульвара на Калинина, мужчина стал прибавлять ход, чтобы беспрепятственно преодолеть заснеженный подъем.

В это время грейдер дорожной службы счищал с обочины дороги снег. Знаками место проведения работ обозначено не было. Совершить необдуманный маневр водителя «Мазды Бонго» вынудил мужчина, управляющий тяжелой техникой, которую до последнего момента не было видно из-за огромных куч снега.

Как только произошла авария, работники дорожной службы уехали, однако после звонка в администрацию города они все же вернулись на место ДТП. На этот раз свое присутствие рабочие обозначили, как полагается.

На улице Краснодарской в конце рабочего дня в нестандартную ситуацию попал экипаж «Дэу» 13-го маршрута. На конечной остановке кондуктор обнаружила на одном из сидений черный пакет с картонной коробкой внутри. Женщина вызвала экстренные службы.

Проверять содержимое пугающей находки пришлось наряду ППС. Ничего взрывоопасного ни в пакете, ни в коробке полицейские не нашли – там был мусор.

MestoproTV