В Центральном районе произошла авария, в которой участниками стали водители «Мазды Бонго» и «Лексуса». Владелец внедорожника в момент столкновения не двигался: мужчина припарковался на обочине и ждал свою жену. Второй шофер ехал со стороны Амурского бульвара. 39-летний хабаровчанин намеревался выехать на улицу Муравьева-Амурского. Свернув с бульвара на Калинина, мужчина стал прибавлять ход, чтобы беспрепятственно преодолеть заснеженный подъем.
В это время грейдер дорожной службы счищал с обочины дороги снег. Знаками место проведения работ обозначено не было. Совершить необдуманный маневр водителя «Мазды Бонго» вынудил мужчина, управляющий тяжелой техникой, которую до последнего момента не было видно из-за огромных куч снега.
Как только произошла авария, работники дорожной службы уехали, однако после звонка в администрацию города они все же вернулись на место ДТП. На этот раз свое присутствие рабочие обозначили, как полагается.
На улице Краснодарской в конце рабочего дня в нестандартную ситуацию попал экипаж «Дэу» 13-го маршрута. На конечной остановке кондуктор обнаружила на одном из сидений черный пакет с картонной коробкой внутри. Женщина вызвала экстренные службы.
Проверять содержимое пугающей находки пришлось наряду ППС. Ничего взрывоопасного ни в пакете, ни в коробке полицейские не нашли – там был мусор.
MestoproTV
Предыдущие новости
- Оперативная обстановка на 7 марта 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 07/03/2017 00:22
- В минувшие выходные на Дальнем Востоке боролись с первыми лесными пожарами - 06/03/2017 03:22
- Обзор ночных происшествий за 6 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 06/03/2017 01:43
- Оперативная обстановка на 6 марта 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 06/03/2017 00:40
- Оперативная обстановка на 3 марта 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 03/03/2017 02:27