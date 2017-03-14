Помощь врачей потребовалась хабаровчанке, пострадавшей от рук грабителя. 25-летняя женщина получила ножевое ранение в руку. Неотложку и полицейских вызвал сожитель потерпевшей, когда они вернулись домой, в пятиэтажку на улице Пушкина.
Женщина подверглась нападению на Муравьева-Амурского, в районе перекрестка с улицей Запарина. Грабитель попытался отнять у нее сумочку. Хабаровчанка оказала активное сопротивление и брызнула в лицо нападавшего из баллончика со слезоточивым газом. После этого она побежала к Уссурийскому бульвару, на ходу набирая телефон сожителя.
Потерпевшая дала полицейским довольно скудные приметы подозреваемого. Женщина чувствовала себя плохо и находилась в полуобморочном состоянии. Потерпевшую доставили в первую краевую больницу.
Фронтальный погрузчик наполовину провалился под землю посреди проезжей части на улице Павла Морозова. По словам водителя, ;никаких подозрительных дыр и даже вмятин на асфальте он не замечал.
Похоже, что 17-тонная машина угодила в ловушку, подготовленную водной стихией: летом и осенью вода вымывала грунт, в результате чего появилась так называемая линза – подземная пустота со сводом сферической формы. Пока в городе стояли минусовые температуры, свод был достаточно крепок, однако с приходом весны он ослаб.
Муниципальные службы намерены перегородить аварийный участок забором. По данным городской дежурной части ГИБДД, движение по Павла Морозова будет значительно затруднено, но полностью перекрывать его не будут: в обоих направлениях останется по одной полосе движения.
MestoproTV
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