Следы разлива нефтепродуктов найдены в Амуре и на берегу реки рядом с хабаровской ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
"Мазутное пятно обнаружено в районе улицы Тихоокеанской, 53. Размер пятна - более 400 квадратных метров на берегу и более 100 квадратных метров в акватории Амура", - говорится в сообщении.
Как уточнил руководитель хабаровского центра общественного мониторинга ОНФ проблем экологии и защиты леса Владимир Сидоров, источником загрязнения, по предварительным данным, стал "залповый сброс с коллектора ливневой канализации".
"В настоящее время нефтепродукты продолжают вытекать из прилегающего к коллектору грунта. Ощущается сильный запах нефтепродуктов", - сказал В.Сидоров.
По его словам, на место выезжали сотрудники краевого ГУ МЧС России, администрации Хабаровска, территориальных Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
По данным общественников, пока никаких мер для устранения последствий разлива не принимается. Специалисты лаборатории ФГБУ "ФЛАТИ" отобрали пробы грунта и воды для анализа. "Интерфакс-Дальний Восток"
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