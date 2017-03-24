Обзор ночных происшествий за 24 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В первом часу ночи на улице Дзержинского во дворе трехэтажного дома загорелась «Тойота Королла Аксио». Предполагается, что огонь появился в моторном отсеке, а позже перекинулся на салон.

Чтобы убедиться, что с пожаром покончено, крышку капота пришлось срезать болгаркой. Пламя с обивки сидений пожарные сбили одним залпом воды.

Кроме белой иномарки огнем оказался поврежден стоявший к ней вплотную «Сузуки Свифт». У желтой машины от жара оплавился пластиковый бампер.

Напротив арены «Ерофей» полицейские остановили «Ниссан Санни»: в этой машине, по словам заявителя, находились люди, ограбившие его на пять тысяч рублей.

Встреча потерпевшего и его обидчиков этой ночью была неслучайной. Один из участников конфликта – мужчина, который продал потерпевшему автомобиль. Штрафы за превышение скорости продолжали приходить прежнему собственнику, и он потребовал от нового владельца вернуть две тысячи лично ему в руки.

«Я сказал, что верну деньги, когда будут. Начали сразу же бить, забрали документы – паспорт, права, техпаспорт на машину, телефон мобильный. Я потом сказал, что у меня есть 5 тысяч рублей, на что человек (не знаю, как его зовут даже), ответил: "Давай 5 тысяч, завтра еще 5 тысяч должен будешь вернуть"», – рассказал заявитель.

Следуя за обидчиками по улице Павла Морозова, потерпевший сообщал о своих перемещениях полицейским. После остановки пассажиры и водитель «Ниссан Санни» сделали удивленные лица и заявили, что вся рассказанная заявителем история не имеет к ним никакого отношения. Денег, отобранных у потерпевшего, у них не оказалось. Тем не менее в салоне иномарки лежала смятая пятитысячная купюра.

Во втором часу ночи в полицию обратилась хабаровчанка, живущая на улице Ленина. Ее беспокоило, что к дому напротив двое неизвестных в камуфляжных костюмах приставили лестницу. По ее мнению, со стремянки один из незнакомцев заглядывал в чужие окна. Прибывшие на место патрульные увидели, что мужчина, стоя на лестнице, шпателем счищает с фасада объявления, на которых указаны номера телефонов девушек легкого поведения.

Ночной поборник морали представился работником ТСЖ «Уют». Он сообщил, что днем не успел освоить заданный ему фронт работ и решил продолжить ночью. Поскольку документов, доказывающих их причастность к ТСЖ, мужчины в камуфляже показать не смогли, их доставили в отдел полиции.

MestoproTV