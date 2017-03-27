Обзор ночных происшествий за 27 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Две иномарки столкнулись на слиянии улицы Артемовской и переулка Краснореченского. Правила нарушил водитель «Ниссана Хоми». 24-летний автолюбитель ехал на заправку, чтобы утром перед работой не стоять в очереди за бензином. Второй участник столкновения – 26-летний водитель «Тойоты Ранкс».

Молодой человек следовал по переулку Краснореченскому и собирался выехать на улицу Артемовскую. Оппонент, напротив, выезжал с Артемовской и планировал попасть на Пионерскую. Этот водитель тоже двигался по главной дороге, однако имел помеху справа в виде «Тойоты Ранкс». Хозяин микроавтобуса был обязан уступить проезд оппоненту.

Свою вину водитель микроавтобуса не отрицал. По его словам, он понимал, что должен уступить, но почему-то был уверен, что ему вполне хватит времени для безаварийного завершения маневра.