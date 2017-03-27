Две иномарки столкнулись на слиянии улицы Артемовской и переулка Краснореченского. Правила нарушил водитель «Ниссана Хоми». 24-летний автолюбитель ехал на заправку, чтобы утром перед работой не стоять в очереди за бензином. Второй участник столкновения – 26-летний водитель «Тойоты Ранкс».
Молодой человек следовал по переулку Краснореченскому и собирался выехать на улицу Артемовскую. Оппонент, напротив, выезжал с Артемовской и планировал попасть на Пионерскую. Этот водитель тоже двигался по главной дороге, однако имел помеху справа в виде «Тойоты Ранкс». Хозяин микроавтобуса был обязан уступить проезд оппоненту.
Свою вину водитель микроавтобуса не отрицал. По его словам, он понимал, что должен уступить, но почему-то был уверен, что ему вполне хватит времени для безаварийного завершения маневра.
В пять утра на улице Герцена загорелся микроавтобус, который владелец оставил на ночь во дворе дома. Хозяин сгоревшей машины на месте событий так и не появился, зато быстро отреагировал владелец иномарки, которая была припаркована по соседству с «Маздой Бонго».
Пожарным пришлось бороться с пламенем на площади полтора квадратных метра. От огня серьезно пострадал только двигательный отсек. Чтобы залить пламя, спасателям пришлось разбить в машине окно. Ликвидировали возгорание за 10 минут. По мнению пожарных, вероятная причина ЧП – короткое замыкание, поскольку по всем признакам огонь появился именно в двигательном отсеке.
MestoproTV
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