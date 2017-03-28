Обзор ночных происшествий за 28 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В Южном микрорайоне на улице Панфиловцев очевидцы вызвали полицию к машине, в которой была заперта девятимесячная девочка. Более часа младенец пробыл в салоне без присмотра, заливаясь плачем.

Мать ребенка появилась возле иномарки уже после того, как добровольцы вскрыли транспортное средство и освободили девочку. Женщина рассказала, что приехала в гости к подруге. Ее младшая дочь спала. Мама не стала будить ребенка потому, что у него режутся зубы. Уснуть для девочки даже ночью – большая проблема.

Младенца осмотрели прибывшие по вызову врачи-педиатры. Эстафету у медиков перехватил инспектор по делам несовершеннолетних из ближайшего отдела полиции.

На проспекте 60-летия Октября в районе остановки «Военкомат» в результате ДТП пассажир автомобиля получил травму позвоночника. Пострадал пассажир «Мицубиши Кольт». Водитель скрылся с места происшествия до приезда полиции.

23-летнего пациента госпитализировали. Перед отъездом он сообщил автоинспекторам, что незадолго до аварии остановил эту иномарку, махнув рукой на обочине дороги.

В районе транспортной развязки с улицей Карла Маркса автолюбитель не справился с управлением транспортным средством. Машину занесло и отбросило сначала на газон, отделяющий полосы встречного движения, а затем и на саму встречную полосу. «Мицубиши Кольт» пересек ее по диагонали и выехал за пределы проезжей части, в итоге иномарка сбила дорожный указатель.

В поселке имени Горького после порыва трубопровода с холодной водой оказались затоплены придомовые территории жилых домов. Борьбу с коммунальным катаклизмом аварийные службы начали вести еще засветло. Без водоснабжения в микрорайоне остались 104 жилых и 36 административных здания.

MestoproTV