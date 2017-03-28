В минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло 5 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло пять лесных пожаров: 4 в Еврейской автономной области (ЕАО), 2 в Приморском крае. Площадь, пройденная ими, составила 93,5 га. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Основная из неё – 73,5 га пришлась на ЕАО. Для тушения огня региональные лесные службы привлекали 34 человека, 7 единиц техники. По состоянию на утро вторника удалось ликвидировать все возгорания. С начала пожароопасного периода текущего года на территории ДФО возникло 25 лесных пожаров на площади 8468,5 га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 10 возгораний на площади 83,5 га.