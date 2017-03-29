Банду аферистов будут судить в Хабаровске за обналичивание миллиарда рублей

Дело о незаконном обналичивании около одного млрд рублей направлено в суд в Хабаровске, перед судом предстанут 18 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты - бывшие работники банков, экономисты и менеджеры - обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Все отпущены под подписку о невыезде.

По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя жительница Хабаровска. Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита - перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы - и дальнейшем обналичивании.

"С февраля по ноябрь 2015 года, через 13 подконтрольных теневым банкирам подставных фирм, поступило по безналичному расчету около одного млрд рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам заработали около 29 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обысков, оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров. "Интерфакс-Дальний Восток"