Обзор ночных происшествий за 30 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Павловича у крыльца магазина «Пикник» водитель «Камри» повредил полицейский автомобиль. Служебная «Лада Гранта» с оперативными работниками приехала в Хабаровск из ЕАО: полицейские с левого берега Амура выследили в Хабаровске подозреваемого, который находился в розыске.

Вырвавшись от стражей порядка, мужчина сел руль своей машины и включил задний ход. Иномарка врезалась в «Ладу», а затем скрылась с места происшествия. По горячим следам задержать ее не удалось.

На улице Краснореченской за зданием Института культуры двое подростков попытались взломать продуктовый магазин. Молодые люди атаковали служебный вход, орудуя при этом монтировкой. Вскрыть двери они не успели. Экипаж ППС задержал у магазина только одного подозрительного юношу. Второму вместе с орудием взлома удалось скрыться. Задержанный отрицал свою причастность к покушению на чужую собственность. Правда ли это, полицейские смогут узнать, просмотрев записи камер наружного наблюдения.

В микрорайоне Красная Речка на улице Автобусной два транспортных средства синхронно врезались в одно и то же дерево. Один из молодых людей передвигался на автомобиле немецкого производства, а второй – на японской машине. Оба автомобиля ехали по Автобусной в направлении улицы Ульяновской. Водитель «Тойоты Марк-2» попытался обогнать «Мерседес». Когда машины уже поравнялись, водители заметили, что навстречу им движется другая машина. Втроем на узкой проезжей части разминуться было невозможно, поэтому и водитель «Тойоты», и «Мерседеса» свернули к обочине. Один из них при этом избегал столкновения со встречным транспортом, другой – стремился сохранить боковой интервал с попутной машиной. Обе иномарки в одну секунду протаранили одно и то же дерево.

MestoproTV