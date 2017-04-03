В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 17 из 27 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 16 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, возникших в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 27 очагов на площади 1011 га. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Из них: - 15 в Амурской области на площади 807 га (12 из которых на землях лесного фонда на площади 769 га и 3 на иных категориях земель на площади 38 га); - 7 в Еврейской автономной области (ЕАО) на землях лесного фонда на площади 26 га; - 5 в Приморском крае на площади 178 га (2 из которых на землях лесного фонда на площади 34 га и 3 на землях обороны и безопасности на площади 144 га); На тушении пожаров работали 308 человек, 65 единиц техники.

Наибольшее количество сил и средств было задействована в Амурской области, где сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка по сравнению с иными дальневосточными регионами. К утру понедельника ликвидировано 17 возгораний. Остаются действующими 10 пожаров: 8 в Амурской области, 6 из которых локализованные; 2 локализованных в ЕАО. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 74 лесных пожара на площади 10 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем – 8,5 тыс. га приходится на ЕАО.

По данным управления лесами Правительства ЕАО, основная причина пожаров в данном регионе - палы сухой травы. Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 20 пожаров на площади 167 га. Руководитель пресс-службы Департамента лесного хозяйства по ДФО, Виктория Туровская.