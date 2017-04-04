В Санкт-Петербурге произошёл теракт

По мнению президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, пока все указывает именно на террористическую подоплеку случившегося. «Судите сами: сразу на двух станциях метро прогремели взрывы. Это случилось в период пребывания в городе президента Владимира Путина.

Не стоит сбрасывать со счетов и недавно прошедшие в стране несанкционированные акции. Огромное количество фактов соединились в единую цепочку», — сказал Линдер. С ним солидарен ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук: «Нет сомнений, что в метро Петербурга произошел теракт. На это указывает множество факторов. Тем более, газовые работы, как правило, в метрополитене не ведутся».

Национальный антитеррористический комитет распространил пресс-релиз, в котором говорится, что «произошел взрыв неустановленного взрывного устройства». «По указанию руководителя оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим», — заявили в НАК.

Глава государства Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в северной столице, заявил, что причины взрыва пока неизвестны, рассматриваются все версии — и бытовые, и теракт. Взрывы произошли в Санкт-Петербурге на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате случившегося есть погибшие и раненые. По предварительным данным, 10 человек погибли. ura.ru