Обзор ночных происшествий за 4 апреля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На пересечении улиц Серышева и Некрасова в аварию попали водители двух внедорожников. Удар был достаточно мощным: его силы хватило, чтобы развернуть «Тойоту Ленд Крузер» на 180 градусов.

Водитель джипа направлялся по улице Некрасова к Серышева и собирался проехать перекресток в прямом направлении. Его оппонент на «Мицубиши Эль-200» следовал перпендикулярно – по Серышева со стороны автовокзала. Неразбериха возникла с сигналом светофора, который горел водителям в момент аварии.

Еще одна авария произошла на улице Карла Маркса в районе остановки «Памятник партизанам». Здесь столкнулись «Тойота Приус» и «Тойота Порте». 26-летний водитель гибридной машины вез своего двухлетнего сына домой. Мальчик, находившийся в детском кресле, не пострадал, невредимы остались и водители обеих машин.

Скорости иномарок в момент столкновения были небольшими. Водитель «Тойоты Приус» выезжал из двора дома на главную дорогу с левым поворотом. Никакого подвоха молодой человек не ожидал. На Карла Маркса в этот момент было весьма плотное движение, но «Тойоту Приус» пропускали оба ряда.

Разбираться, кто виноват в аварии, будут сотрудники отдела дознания.

На проспекте 60-летия Октября в районе остановки «Южнопортовая» водитель КамАЗа протаранил «Тойоту Карину», которой управляла девушка. До места назначения шофер большегрузной машины не доехал всего пять километров – при том, что уже миновал 400.

Машины следовали в попутном направлении, в сторону Южного микрорайона. КамАЗ занимал крайний левый ряд, девушка на «Тойоте Карине» ехала по средней полосе. Авария произошла в тот момент, когда шофер большегруза решил перестроиться в соседний ряд. Легковую машину он не видел – иномарка попала в так называемую «слепую зону». Только через 50 метров водитель почувствовал, что фактически тащит седан.

Автолюбительница не пострадала.

MestoproTV