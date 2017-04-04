В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 15 из 30 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 20 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, возникших в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 30 очагов на площади 2370,5 га. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Из них:

- 19 в Амурской области на площади 1517 га (17 из которых на землях лесного фонда на площади 1500 га и 2 на иных категориях земель на площади 17 га);

- 6 в Еврейской автономной области (ЕАО) на землях лесного фонда на площади 19,5 га;

- 3 в Приморском крае на площади 801 га (2 из которых на землях лесного фонда на площади 24 га и 1 на землях обороны и безопасности на площади 777 га);

- 2 в Хабаровском крае на землях лесного фонда на площади 33 га.

На тушении пожаров работали 415 человек, 79 единиц техники, 2 воздушных судна. Наибольшее количество сил и средств было задействовано в Амурской области, где сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка по сравнению с иными дальневосточными регионами. К утру вторника ликвидировано 15 возгораний.

Остаются действующими еще 15 пожаров: 11 в Амурской области, 5 из которых локализованные; 2 в Приморском крае, один из которых локализованный; по одному локализованному пожару в ЕАО и Хабаровском крае. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 74 лесных пожара на площади 10 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем – 8,5 тыс. га приходится на

ЕАО. По данным управления лесами Правительства ЕАО, основная причина пожаров в данном регионе - палы сухой травы. Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе был зарегистрирован 21 пожар на площади 171 га.