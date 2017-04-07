В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали половину из 28 действующих лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 16 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 28 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Из них:

- 16 в Амурской области на площади 376 га (15 на землях лесного фонда на площади 376 га и 1 на иных категориях земель);

- 3 в Еврейской автономной области (ЕАО) на землях лесного фонда на площади 70 га;

- 5 в Приморском крае на площади 57 га. (3 на землях лесного фонда на площади 42 га и 2 на землях обороны и безопасности на площади 15 га);

Таким образом, площадь, пройденная огнем за сутки в округе, составила 552 га. На тушении пожаров работали 374 человека, 71 единица техники, 3 воздушных судна. Практически все силы и средств были задействованы в Амурской области. К утру пятницы ликвидировано 14 возгораний. Остаются действующими еще 14 пожаров: 10 в Амурской области, 2 из которых локализованные; 1 локализованный в ЕАО; 3 в Хабаровском крае, 1 из которых локализованный.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 147 лесных пожаров на площади 37,5 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (20,9 тыс. га) и Амурскую область (14,6 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе был зарегистрирован 41 пожар на площади 4,3 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.