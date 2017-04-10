В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 18 из 30 действующих лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 24 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 30 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Из них:

- 14 в Приморском крае на площади 308,5 га. (7 на землях лесного фонда на площади 100 га и 7 на землях обороны и безопасности на площади 208,5 га);

- 9 в Еврейской автономной области (ЕАО) на землях лесного фонда на площади 145 га;

- 6 в Амурской области на площади 161 га (1 на землях лесного фонда на площади 17 га и 5 на иных категориях земель на площади 144 га);

- 1 в Хабаровском крае на иных категориях земель.

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 614,5 га. На тушении пожаров работали 320 человек, 63 единицы техники. К утру понедельника ликвидировано 18 возгораний. Остаются действующими еще 12 пожаров: 2 в Амурской области, 4 в ЕАО, 5 в Приморском крае, 1 в Хабаровском крае.

Из числа действующих возгораний 8 удалось локализовать. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 192 лесных пожара на площади 40,2 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (22 тыс. га) и Амурскую область (16,1 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 62 пожара на площади 5,6 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.