В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 33 лесных пожара, 17 из которых удалось ликвидировать

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 33 очага. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Из них:

- 17 в Приморском крае на площади 188,5 га. (15 на землях лесного фонда на площади 188,5 га, 2 на землях обороны и безопасности);

- 8 в Амурской области на площади 206 га (6 на землях лесного фонда на площади 178 га и 2 на иных категориях земель на площади 28 га);

- 8 в Еврейской автономной области (ЕАО) на землях лесного фонда на площади 48 га;

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 442,5 га. На тушении пожаров работали 466 человек, 89 единиц техники. К утру вторника ликвидировано 17 возгораний. Продолжают действовать ещё 16 пожаров: 6 в Амурской области, 7 в Приморском крае, 3 в ЕАО.

Из числа действующих возгораний 10 удалось локализовать. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 203 лесных пожара на площади 46,9 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (28,6 тыс. га) и Амурскую область (16,1 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 79 пожаров на площади 28,5 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.