Бывшего военнослужащего ВВО осудили в Хабаровске за призывы к терроризму

Суд в Хабаровске вынес приговор по делу бывшего военнослужащего Восточного военного округа (ВВО), опубликовавшего в интернете ролики с призывами к терроризму, сообщает управление ФСБ России по ВВО.

Экс-военнослужащего признали виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), а также по ч. 1 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему назначили штраф в размере 200 тыс. руб. и запретили размещать информацию в интернете в течение одного года.

Видеоролики с призывами к террористической и экстремистской деятельности военный опубликовал в 2015 году. В материалах также усмотрели оправдание идеологии национализма и одобрение терроризма как явления, заслуживающего подражания. "Интерфакс-Дальний Восток"