Оперативная обстановка на 12 апреля 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах края зарегистрировано 5 техногенных пожаров, из них в жилом секторе - 3, на прочих объектах - 2. За прошедшие сутки при пожарах спасено 3 человека. К тушению пожаров привлекалось 70 человек личного состава и 20 единиц техники. Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории северных районов края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы), 12 апреля ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра порывами до 20-25 м/с, на побережье 27 м/с. В результате неблагоприятных метеоусловий возможно возникновение ЧС до межмуниципального характера, обусловленных нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, работы систем ЖКХ, увеличением количества ДТП, обрывами и отключениями ЛЭП и связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям края соблюдать меры безопасности, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга, на утро 12 апреля 2017 года на территории Хабаровского края зарегистрировано 8 термических аномалий (Амурский, Хабаровский районы). Преимущественно, это горение сухой растительности. По данным термическим аномалиям проведена проверка, все они ликвидированы.

В целях предотвращения возникновения природных пожаров по вине человека на территории 4-х муниципальных образований края введён особый противопожарный режим - Вяземский, Хабаровский районы и район имени Лазо, а также Вознесенское сельское поселение и Эльбанское городское поселение Амурского района. Таким образом, устанавлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер по патрулированию лесных массивов и прилегающей местности, высталвние дополнительных постов, создание защитных барьеров для населенных пунктов (противопожарных минерализованных полос, пожарных разрывов и т.п.). Также режим предусматривает дополнительные возможности по привлечению сил и средств организаций, населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответсвенность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Главное управлени МЧС России по Хабаровскому краю обрщается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!

Гидрологическая обстановка

По даннным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках края согласно прогнозу. Граница вскрытия р.Уссури подходит к устью реки. На Амурской протоке у с. Казакевичево наблюдаются подвижки льда с подъемом уровня воды без угрозы для населенных пунктов. На Амуре у г. Хабаровска сохраняются закраины, промоины. Продолжается интенсивное разрушение льда на горных участках рек бассейна р.Уссури (Хор, Матай и др.), на реках центральных районов края увеличились размеры промоин, закраины. В Хабаровском районе на р. Урми у с. Кукан начался ледоход.

Ледовые переправы

За сутки на территории края ледовые переправы не закрывались.

Всего в настоящее время на территории края действует 5 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, Николаевский район - 1, Охотский район - 2, район им. Полины Осипенко - 1.

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы (АППГ-8): Охотский район – 3, Ульчский район – 1, Ванинский район – 2, Советско-Гаванский район – 1. Выход рыбаков на лед зарегистрирован в 4 местах (река Кухтуй, река Иня Охотского района, бухты Юго-Западная Советско-Гаванского района, Чихачева Ульчского района) в количестве 150 человек. Происшествий не зарегистрировано.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона, что лёд на реках непрочен. Особенно быстро он разрушается там, где имеются мосты, сильное течение, канализационные стоки, растёт трава и т.д. Также разрушительное действие оказывает отжимной ветер и приливно-отливные явления. Поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности во время пребывания у водоёмов. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад). Не оставляйте детей одних без присмотра вблизи рек и озёр.

При переходе и переезде через водные объекты необходимо пользоваться только официально открытыми ледовыми переправами. Несанкционированными ледовыми переходами и переездами пользоваться опасно!

Если Вы провалились в полынью:

- не паникуйте, дышите как можно глубже и медленнее;- делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда;

- не пытайтесь сразу выбраться на лед, вокруг полыньи лед очень хрупкий и не выдержит тяжести вашего тела;

- продвигайтесь в сторону ближайшего берега, кроша на своем пути ледяную кромку руками, как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, положите руки на лед, протянув их как можно дальше, и изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение;

- выбравшись на лёд, распластайтесь на нем и ползите вперед, не пытаясь подняться на ноги;-ближе к берегу, где лед крепче, повернитесь на бок и перекатывайтесь в сторону берега;

-выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть, бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения.

Если человек провалился под лёд:

-чтобы вытащить человека, провалившегося под лёд, не приближайтесь к краю проруби;

- лежа на животе (так оказывается меньшее давление на единицу площади ледяной поверхности, а значит меньше вероятность дальнейшего разлома льда) необходимо протянуть палку или одежду пострадавшему, чтобы он схватился за нее;

- вытянув пострадавшего из проруби, отнесите его в безопасное место и вызовите скорую помощь;

- окажите первую помощь, снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните в одеяло, напоите пострадавшего горячим питьем.

- нельзя погружать человека в горячую ванную, такой резкий перепад температур может выдержать даже не всякое здоровое сердце, лучше всего, если вода будет примерно температуры тела, около тридцати семи градусов.

В целях предупреждения происшествий на территории края Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю убедительно просит жителей и гостей края соблюдать меры личной безопасности.Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.