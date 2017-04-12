В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 26 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 18 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 34 очага. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Из них:

- 15 в Амурской области на площади 1032 га (11 на землях лесного фонда на площади 793 га и 4 на иных категориях земель на площади 239 га);

- 16 в Приморском крае на площади 136,8 га. (15 на землях лесного фонда на площади 126,5 га, 1 на землях обороны и безопасности на площади 10 га);

- 3 в Еврейской автономной области (ЕАО) на землях лесного фонда на площади 23 га. Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 1191,8 га. На тушении пожаров работали 531 человек, 106 единиц техники.

К утру среды ликвидировано 26 возгораний. Продолжают действовать ещё 8: 5 в Амурской области, 3 в Приморском крае. Из числа действующих пожаров 3 удалось локализовать. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 234 лесных пожара на площади 48,5 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (28,7 тыс. га) и Амурскую область (17,4 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 104 пожара на площади 29,8 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.