В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 32 из 43 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 29 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 43 очага. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

- 23 в Приморском крае на площади 1878 га. (17 на землях лесного фонда на площади 303 га, 5 на землях обороны и безопасности на площади 75 га, 1 на землях особо охраняемых природных территорий - ФГБУ «Земля леопарда, на нелесной площади 1500 га);

- 12 в Амурской области на площади 396 га (5 на землях лесного фонда на площади 110 га и 7 на иных категориях земель на площади 286 га);

- 8 в Хабаровском крае на площади 284 га (6 на землях лесного фонда на площади 237 га, 2 на землях особо охраняемых природных территорий на площади 47 га).

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 2558 га. На тушении пожаров работали 625 человек, 110 единиц техники. К утру пятницы ликвидировано 32 возгорания. Продолжают действовать ещё 11: 7 в Приморском крае; 3 в Хабаровском крае; 1 в Амурской области. Из числа действующих пожаров 5 удалось локализовать.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 286 лесных пожаров на площади 74,4 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (50,2 тыс. га) и Амурскую область (19,4 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 118 пожаров на площади 31,8 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.