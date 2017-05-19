Обзор ночных происшествий за 19 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

«Тойота Корса», в которой отец вез годовалого мальчика и трехлетнюю девочку, попала в ДТП на улице Павла Морозова. Для девочки вызвали неотложку. До аварии «Корса» двигалась в сторону центра города.

Перед ней ехала «Тойота Бревис» – водитель этой машины сбросил скорость и начал перестраиваться, собираясь свернуть налево. Шофер «Корсы», ехавший следом, остановиться не успел.

При столкновении девочка получила лишь легкую ссадину, но ребенка все же увезли в больницу. Ее отец вину в аварии не признал.

В переулке Дзержинского у остановки «Уссурийская» столкнулись «Тойота Чайзер» и «Дайхацу Копен». Темный седан вел мужчина. Он ехал в направлении улицы Уссурийской, намереваясь выехать из жилмассива. Вторым участником ДТП стала молодая женщина. Дама двигалась во встречном направлении. Столкновение случилось из-за выезда миниатюрной машины на полосу движения «Чайзера». По мнению водителя седана, автолюбительница попросту отвлеклась от дороги. За несколько секунд до столкновения женщина обернулась назад и помахала кому-то рукой.

На улице Большой после касательного столкновения с попутной «КИА Бонго» выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб «Тойота Аристо». Оба автомобиля двигались в направлении улицы Шелеста: седан – в крайнем правом, микрогрузовик – в левом ряду.

Столкновение произошло в тот момент, когда шофер грузовика, готовясь к повороту направо, на улицу Воронежскую, решил перестроиться в нужный ему ряд. Того, что он занят, мужчина не видел. По словам хабаровчанина, седан попал в так называемую слепую зону и оказался за пределами обзора. Водитель «Аристо», напротив, видел стремительно приближавшийся к нему грузовик и попытался максимально отклониться к обочине. Старания в итоге усугубили ситуацию. Направленная вправо «Тойота» выехала за пределы дороги и остановилась, упершись бампером в фонарный столб. Травм водитель седана при этом не получил.

MestoproTV