Обзор ночных происшествий за 22 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Алеутской пожарные тушили металлический ангар на территории предприятия. Спасателей на место возгорания вызвал сторож. Молодой человек рассказал, что его внимание привлек подозрительный треск.

Пока расчеты спешили к месту, охранник смог своими силами отогнать от полыхающей конструкции две машины, а вот третью спасти не успел: кран-манипулятор огонь практически полностью уничтожил.

По словам охранника предприятия, ничего ценного в складе не было. Ангар уже давно пустовал и к электроснабжению подключен не был.

В ночь на понедельник на пересечении улиц Льва Толстого и Ким Ю Чена водитель такси спровоцировал аварию, в которой оказались разбиты два автомобиля. В «Тойоте Королле», водитель которой занимается частным извозом, был пассажир – знакомый шофера. Медицинская помощь никому из участников аварии не потребовалась.

Главную дорогу (Льва Толстого) занимал 22-летний водитель «Тойоты Карины», который спускался от Карла Маркса к бульвару. Оппонент следовал по Ким Ю Чена со стороны улицы Ленинградской и обязан был уступить дорогу, однако вторую иномарку мужчина заметил слишком поздно.

После удара «Тойота Королла» оказалась за пределами проезжей части. Покинуть место аварии своим ходом не получится ни у одного из участников ДТП.

MestoproTV