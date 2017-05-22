За 21 мая на Дальнем Востоке ликвидировали 8 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 13 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 16 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

- 4 в Амурской области на площади 69,0 га (2 на землях лесного фонда на площади 30,0 га и 2 на иных категориях земель на площади 39,0 га ;

- 1 в Приморском крае на землях лесного фонда;

- 5 в Хабаровском крае на площади 48,0 га на землях лесного фонда;

- 1 в Еврейской автономной области на площади 76,0 га на землях лесного фонда;

- 1 в Республике Саха (Якутия) на площади 20,0 га на землях лесного фонда;

- 4 в Сахалинской области на площади 3,5 га на землях лесного фонда.

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 216,5 га.

На тушении пожаров работали 202 человека, 35 единиц техники.

К утру понедельника ликвидировано 8 возгорания. Продолжает действовать 8: 3 в Хабаровском крае, 1 в Приморском крае, 2 в Амурской области, 1 в Еврейской автономной области, 1 в Сахалинской области. Из числа действующих пожаров 4 удалось локализовать.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 841 лесных пожара на площади 116,4 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (54,6 тыс. га) .

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 784 пожар на площади 901,8 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.