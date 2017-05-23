Обзор ночных происшествий за 23 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Трехгорной с автостоянки пропали сторож и автомобиль. Об этом сообщил сотрудник предприятия, который вернулся из рейса на служебном автоэвакуаторе – мужчина приехал на охраняемую территорию и обнаружил распахнутые ворота. Ни в сторожке, ни поблизости никого не оказалось.

Шофер позвонил хозяину фирмы и сообщил о случившемся. Тот, в свою очередь, обратился в полицию. После беглой ревизии мужчина заметил, что кроме сторожа со стоянки пропала одна из иномарок – «Мерседес» С-класса.

На Воронежском шоссе в районе автоколонны 1269 столкнулись две ехавшие навстречу друг другу иномарки. Виновником аварии признан водитель «Тойоты Короллы»: он выехал на встречную полосу движения.

Мужчина за рулем «Короллы» двигался в направлении онкоцентра по крайнему левому ряду. Водитель «Короллы» так разогнал иномарку, что понимал: резко остановиться он не сможет. Справа двигался еще один автомобиль, поэтому шофер, чтобы не врезаться в задний бампер попутной машины, попытался объехать ее слева. В результате «Королла» столкнулась со встречным микроавтобусом.

На улице Большой у остановки «Сбербанк» хабаровчанка разбила свою «Тойоту Пассо». Телефон владелицы красовался под стеклом автомобиля, но увидеться с ней автоинспекторам не удалось.

О происшествии сообщил очевидец. Он рассказал, что машина ехала со стороны Карла Маркса. Сначала «Тойота» наскочила колесом на бордюр у левой обочины, а потом «Пассо» наискосок пересекла проезжую часть и перемахнула через бордюр. Правое ее колесо оказалось в открытом канализационном люке, а левое осталось стоять на проезжей части.

Свидетель наблюдал, как женщина забрала из салона собачку, заперла машину и отправилась в глубину двора. Своим ходом иномарка с этого места уже не сдвинется: нужен автоэвакуатор.

MestoproTV