На пересечении улиц Лейтенанта Орлова и Павловича в результате автомобильной аварии перевернулся микроавтобус. Водитель и пассажиры «Дайхацу Атрай» не пострадали. Медицинская помощь потребовалась лишь девушке, которая ехала пассажиром во второй машине – «Тойоте Аллион».
В больницу ее доставили с подозрением на черепно-мозговую травму. Водитель седана жаловался на боль в ноге, но ехать в больницу отказался. 28-летний автолюбитель предпочел остаться на месте и лично объясниться с полицейскими.
Шофер микроавтобуса выезжал на перекресток со стороны улицы Павловича и обязан был уступить проезд «Тойоте Аллион». Седан двигался по Лейтенанта Орлова – главной дороге. Свою ошибку владелец «Дайхацу» объяснил тем, что неверно оценил обстановку.
Водитель «Аллиона» рассказал, что микроавтобус он видел, но не сразу понял, что оппонент и не думает уступать дорогу.
На пересечении Уссурийского бульвара и улицы Шеронова водитель «Тойоты Марк 2» протаранил два дорогих внедорожника. Причиной аварии стала спешка. Водитель седана спускался по улице Шеронова со стороны Муравьева-Амурского. Когда водитель увидел, что зеленый свет для него на перекрестке вот-вот сменится на красный, он прибавил скорости, надеясь проскочить. Водители «Лексуса» и «Гелендвагена», ехавшие параллельно друг другу по бульвару в сторону набережной, в это время ждали на перекрестке, когда им загорится зеленый.
Основной удар пришелся на «Лексус». Именно он был первым по ходу движения «Тойоты Марк-2». Переданной энергии вполне хватило, чтобы сдвинуть тяжелый внедорожник в сторону – на «Гелендваген». Последнему досталось несильно, а вот неуправляемый «Лексус» отшвырнуло на значительное расстояние.
MestoproTV
Последние новости
Предыдущие новости
- Оперативная обстановка на 26 мая 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 26/05/2017 01:22
- В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 7 из 20 лесных пожаров - 25/05/2017 02:33
- На Дальнем Востоке возникли 12 новых очагов пожаров - 24/05/2017 03:39
- Оперативная обстановка на 24 мая 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 24/05/2017 01:45
- В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 14 лесных пожаров - 23/05/2017 04:18