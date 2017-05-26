Обзор ночных происшествий за 26 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На пересечении улиц Лейтенанта Орлова и Павловича в результате автомобильной аварии перевернулся микроавтобус. Водитель и пассажиры «Дайхацу Атрай» не пострадали. Медицинская помощь потребовалась лишь девушке, которая ехала пассажиром во второй машине – «Тойоте Аллион».

В больницу ее доставили с подозрением на черепно-мозговую травму. Водитель седана жаловался на боль в ноге, но ехать в больницу отказался. 28-летний автолюбитель предпочел остаться на месте и лично объясниться с полицейскими.

Шофер микроавтобуса выезжал на перекресток со стороны улицы Павловича и обязан был уступить проезд «Тойоте Аллион». Седан двигался по Лейтенанта Орлова – главной дороге. Свою ошибку владелец «Дайхацу» объяснил тем, что неверно оценил обстановку.

Водитель «Аллиона» рассказал, что микроавтобус он видел, но не сразу понял, что оппонент и не думает уступать дорогу.

На пересечении Уссурийского бульвара и улицы Шеронова водитель «Тойоты Марк 2» протаранил два дорогих внедорожника. Причиной аварии стала спешка. Водитель седана спускался по улице Шеронова со стороны Муравьева-Амурского. Когда водитель увидел, что зеленый свет для него на перекрестке вот-вот сменится на красный, он прибавил скорости, надеясь проскочить. Водители «Лексуса» и «Гелендвагена», ехавшие параллельно друг другу по бульвару в сторону набережной, в это время ждали на перекрестке, когда им загорится зеленый.

Основной удар пришелся на «Лексус». Именно он был первым по ходу движения «Тойоты Марк-2». Переданной энергии вполне хватило, чтобы сдвинуть тяжелый внедорожник в сторону – на «Гелендваген». Последнему досталось несильно, а вот неуправляемый «Лексус» отшвырнуло на значительное расстояние.

MestoproTV