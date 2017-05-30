Обзор ночных происшествий за 30 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В поселке имени Горького полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в уличном грабеже. На прохожего двое мужчины напали, когда тот вышел из магазина. Нетрезвые хабаровчане попытались завязать разговор, а спустя несколько минут начали потасовку. Обчистив карманы жертвы, подельники быстро удалились.

Потерпевший объяснил, что не раз видел этих мужчин, и даже смог назвать примерный адрес одного из них. Дверь приятели открыли, лишь когда услышали, что к делу вот-вот подключится ОМОН. Свою причастность к нападению фигуранты отрицают – они говорят, что весь вечер просидели в квартире.

Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Запарина и Амурского бульвара. 47-летний владелец «Субару Форестера» двигался по бульвару в сторону набережной. Знак «Стоп» обязывает автолюбителей остановиться перед перекрестком и убедиться, что путь свободен, однако водитель «Форестера» это требование проигнорировал. При этом мужчина не заметил «Лексус», ехавший по Запарина.

Свою вину предполагаемый виновник ДТП признал, однако заявил, что оппонент ехал слишком быстро.

От травм водителя «Лексуса» и его сестру, которая сидела рядом, уберегли подушки безопасности. Владелец внедорожника оценил ремонт своей машины более чем в полмиллиона рублей. Сумма страховой выплаты будет явно меньше.

MestoproTV