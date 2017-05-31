Грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком в Хабаровском крае, пострадали пятеро автодорожников и водитель

Шесть человек пострадали в Хабаровском крае на трассе А-370 в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика, автобуса и асфальтоукладчика.

"Компания "Стройдорсервис" проводит на данном участке дорожно-ремонтные работы. Водитель грузового автомобиля "Фредлайнер" не справился с управлением и врезался в асфальтоукладчик, а затем в каток, потом задел пустой автобус дорожников, стоявший у обочины", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" оперативный дежурный госавтоинспекции Хабаровского края.

Среди пострадавших - водитель "Фредлайнера", автодорожник, который находился на асфальтоукладчике и четверо дорожных рабочих. Трое пострадавших получили легкий вред здоровью, им рекомендовано амбулаторное лечение, еще у троих травмы средней степени тяжести, они отправлены в больницу в город Бикин. "Интерфакс-Дальний Восток"