Шесть человек пострадали в Хабаровском крае на трассе А-370 в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика, автобуса и асфальтоукладчика.
"Компания "Стройдорсервис" проводит на данном участке дорожно-ремонтные работы. Водитель грузового автомобиля "Фредлайнер" не справился с управлением и врезался в асфальтоукладчик, а затем в каток, потом задел пустой автобус дорожников, стоявший у обочины", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" оперативный дежурный госавтоинспекции Хабаровского края.
Среди пострадавших - водитель "Фредлайнера", автодорожник, который находился на асфальтоукладчике и четверо дорожных рабочих. Трое пострадавших получили легкий вред здоровью, им рекомендовано амбулаторное лечение, еще у троих травмы средней степени тяжести, они отправлены в больницу в город Бикин. "Интерфакс-Дальний Восток"
Предыдущие новости
- Обзор ночных происшествий за 30 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 30/05/2017 04:40
- Оперативная обстановка на 30 мая 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 30/05/2017 02:37
- Оперативная обстановка на 29 мая 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 29/05/2017 02:29
- В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 10 из 22 лесных пожаров - 26/05/2017 03:43
- Обзор ночных происшествий за 26 мая 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 26/05/2017 02:28