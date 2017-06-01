В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 3 из 10 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 2 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период на землях лесного фонда действовало 10 очагов, 6 из которых в Хабаровском крае, 3 в Республике Саха (Якутия), 1 в Приморском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 437 га. Практически вся она пришлась на Хабаровский край – 422 га.

На тушении возгораний работали 144 человека, 21 единица техники, 4 воздушных судна.

К утру четверга ликвидировано 3 пожара. Продолжают действовать ещё 7, а именно: 4 в Хабаровском крае, 2 в Республике Саха (Якутия), 1 в Приморском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 948 лесных пожаров на площади 146,7 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (31,7 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 853, но на значительно большей площади – 924,4 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.