Обзор ночных происшествий за 1 июня 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО Обзор происшествий, ВИДЕО, авария

Троих пострадавших увезли врачи с места ДТП на улице Полярной. В аварию попал автомобиль, который ехал со стороны Виноградовки. Водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

«Тойота» врезалась сначала в деревянный столб, а затем – в металлический забор частного дома. После этого седан перевернулся. ДТП настолько впечатлило очевидцев, что вместе с бригадой медиков они вызвали и спасателей. После того как машину поставили на колеса, оказалось, что пострадавших можно вытащить и без помощи МЧС.

В больнице оказались двое молодых людей и девушка.

Жив и почти здоров остался пешеход, сбитый автомобилем на улице Большой, в районе остановки «Погранинститут». 29-летний мужчина возвращался с вечеринки. Он переходил дорогу по пешеходному переходу со стороны Погранинститута. «Ниссан Авенир» ехал от улицы Лазо в направлении к Вяземской.

Универсал сбил человека с ног, но опасных травм пострадавший не получил. Хабаровчанин заявил, что откажется от вызова «неотложки» и ГИБДД за вознаграждение в 5 тысяч рублей. 25-летний гражданин Узбекистана, управлявший «Ниссаном», отказался выплачивать эту сумму. Водитель позвонил и в скорую помощь, и в полицию.

На улице Ульяновской в результате столкновения двух автомобилей один из них оказался за пределами проезжей части. «Ниссан Нод» отбросило ударом на газон после того, как в его левый борт врезалась «Мицубиши Делика».

Микроавтобус ехал по Ульяновской, от переулка Стадионного в направлении к Автобусной. «Ниссан» с левым поворотом выезжал на Ульяновскую с улицы Мате Залки. Водитель не убедился в безопасности маневра и перегородил дорогу «Делике», которая ехала с большой скоростью.

Люди в аварии остались невредимы.

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