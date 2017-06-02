Троих пострадавших увезли врачи с места ДТП на улице Полярной. В аварию попал автомобиль, который ехал со стороны Виноградовки. Водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
«Тойота» врезалась сначала в деревянный столб, а затем – в металлический забор частного дома. После этого седан перевернулся. ДТП настолько впечатлило очевидцев, что вместе с бригадой медиков они вызвали и спасателей. После того как машину поставили на колеса, оказалось, что пострадавших можно вытащить и без помощи МЧС.
В больнице оказались двое молодых людей и девушка.
Жив и почти здоров остался пешеход, сбитый автомобилем на улице Большой, в районе остановки «Погранинститут». 29-летний мужчина возвращался с вечеринки. Он переходил дорогу по пешеходному переходу со стороны Погранинститута. «Ниссан Авенир» ехал от улицы Лазо в направлении к Вяземской.
Универсал сбил человека с ног, но опасных травм пострадавший не получил. Хабаровчанин заявил, что откажется от вызова «неотложки» и ГИБДД за вознаграждение в 5 тысяч рублей. 25-летний гражданин Узбекистана, управлявший «Ниссаном», отказался выплачивать эту сумму. Водитель позвонил и в скорую помощь, и в полицию.
На улице Ульяновской в результате столкновения двух автомобилей один из них оказался за пределами проезжей части. «Ниссан Нод» отбросило ударом на газон после того, как в его левый борт врезалась «Мицубиши Делика».
Микроавтобус ехал по Ульяновской, от переулка Стадионного в направлении к Автобусной. «Ниссан» с левым поворотом выезжал на Ульяновскую с улицы Мате Залки. Водитель не убедился в безопасности маневра и перегородил дорогу «Делике», которая ехала с большой скоростью.
Люди в аварии остались невредимы.
MestoproTV
Предыдущие новости
- Оперативная обстановка на 2 июня 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 01/06/2017 23:31
- Обзор ночных происшествий за 1 июня 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 01/06/2017 03:33
- Оперативная обстановка на 1 июня 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 01/06/2017 01:44
- В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 3 из 10 лесных пожаров - 31/05/2017 23:38
- Оперативная обстановка на 31 мая 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 31/05/2017 03:36