В регионе за минувшие сутки зарегистрировано три природных пожара. Общая площадь возгорания составила 8 га. Как сообщили в управлении лесами Правительства края, огонь сейчас тушат в Комсомольском, Николаевском и Советско-Гаванском муниципальных районах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
В оперативных работах задействованы 36 сотрудников различных служб и 4 единицы спецтехники. Все пожары возникли по вине местного населения, угрозы населенным пунктам нет.
«Кроме того, до сих пор в зоне контроля находится четыре лесных пожара. Они зафиксированы на территориях Анюйского, Чумиканского, Аимского и Нельканского участковых лесничеств. Общая площадь очагов возгорания составляет 7923 гектаров», - отметил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Сергей Бутин.
Напомним, на данный момент в 14 районах региона действует особый противопожарный режим. Он предусматривает повышенные меры пожарной безопасности, в числе которых есть и запрет на посещение гражданами лесов.
По состоянию на 05.06.2017 системой дистанционного мониторинга на территории края зафиксировано 6 термоточек с активным горением. Всего с начала пожароопасного сезона оперативные службы зарегистрировали 192 лесных пожара на общей площади 20108 га.
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