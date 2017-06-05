Обзор ночных происшествий с 3 по 5 июня 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Карла Маркса покупатели обезвредили вооруженного мужчину, который пытался ограбить кассира алкомаркета. Продавец винной лавки рассчитывала последних клиентов. Когда подозреваемый направил пистолет на кассира с требованием отдать выручку, вмешались очевидцы.

Втроем мужчинам удалось вывести злоумышленника на улицу и обезвредить его. На место прибыли сотрудники охранного предприятия. Пока подозреваемого заковывали в наручники, он рассказал, что разбойное нападение решил совершить из-за долгов. При осмотре у мужчины нашли и припрятанный в кармане нож. По поводу пистолета подозреваемый заявил, что это игрушка.

Еще одно происшествие случилось в пригороде Хабаровска. В селе Мирном глубокой ночью пожарные тушили возгорание на автомойке. Хозяин заведения рассказал, что мойка открылась совсем недавно и успела поработать только в тестовом режиме, без реальных посетителей. Работников ночью в помещении не было.

Площадь возгорания расчеты оценили в 20 квадратных метров, оборудование от огня не пострадало. Если постройку подожгли, то злоумышленники наверняка попали в объектив камеры уличного наблюдения.

MestoproTV