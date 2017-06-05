На улице Карла Маркса покупатели обезвредили вооруженного мужчину, который пытался ограбить кассира алкомаркета. Продавец винной лавки рассчитывала последних клиентов. Когда подозреваемый направил пистолет на кассира с требованием отдать выручку, вмешались очевидцы.
Втроем мужчинам удалось вывести злоумышленника на улицу и обезвредить его. На место прибыли сотрудники охранного предприятия. Пока подозреваемого заковывали в наручники, он рассказал, что разбойное нападение решил совершить из-за долгов. При осмотре у мужчины нашли и припрятанный в кармане нож. По поводу пистолета подозреваемый заявил, что это игрушка.
Еще одно происшествие случилось в пригороде Хабаровска. В селе Мирном глубокой ночью пожарные тушили возгорание на автомойке. Хозяин заведения рассказал, что мойка открылась совсем недавно и успела поработать только в тестовом режиме, без реальных посетителей. Работников ночью в помещении не было.
Площадь возгорания расчеты оценили в 20 квадратных метров, оборудование от огня не пострадало. Если постройку подожгли, то злоумышленники наверняка попали в объектив камеры уличного наблюдения.
MestoproTV
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