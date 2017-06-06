Обзор ночных происшествий за 6 июня 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Автоугонщиков задержали полицейские в поселке имени Горького. О пропаже иномарки 1984 года выпуска в первом часу ночи заявил ее владелец. Он сообщил, что «Тойота» была похищена с улицы Фрунзе.

Иномарку молодой человек снабдил нестандартным глушителем, из-за чего приближение автомобиля можно услышать издалека. Шумную машину полицейские остановили в поселке Горького. Сидевшие в ней юноши пытались скрыться, но их задержали.

На перекрестке улицы Волочаевской с Амурским бульваром в результате столкновения двух иномарок одна из них выехала на тротуар. Происшествие обошлось без пострадавших.

«Тойота Ранкс» оказалась за пределами проезжей части после столкновения с «Тойотой Белтой». «Ранкс» двигался по бульвару в направлении реки. «Белта» спускалась по Волочаевской от Муравьева-Амурского.

Виновным в аварии признан водитель «Тойоты Ранкс», который не притормозил у перекрестка и не убедился в безопасности маневра.

Водитель, от которого пахло спиртным, попал в мелкое ДТП у остановки «Портовая». На «Тойоте Калдине» нарушитель врезался в задний бампер «Хонды», водитель которой остановился на красный сигнал светофора.

Виновник ДТП объяснил, что сел за руль нетрезвым после того, как поругался с женой. От экспресс-теста на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

MestoproTV