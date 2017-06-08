В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 10 из 29 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 6 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 29 очагов, в том числе: 28 на землях лесного фонда (24 в Хабаровском крае, по одному в Приморском крае, в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Амурской области); 1 на иных категориях земель в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 451,2 га. Практически вся она пришлась на Хабаровский край (318,2 га).

На тушении возгораний работали 310 человек, 49 единиц техники, 5 воздушных судов.

К утру четверга ликвидировано 10 пожаров. Продолжают действовать ещё 19, а именно: 18 в Хабаровском крае, 2 из которых – локализованные; 1 в Приморском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1010 лесных пожаров на площади 171 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (31,8 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 897, но на значительно большей площади – 947 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.