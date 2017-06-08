Возбуждено уголовное дело в отношении директора "Хабаровскгорсвет"

В Хабаровске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, закупавшего электротехническую продукцию по завышенным ценам. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура г. Хабаровска проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и в сфере защиты предпринимателей.

В ходе проверки установлено, что директор муниципального унитарного предприятия г. Хабаровска «Горсвет» в 2015-2016 годах заключал договоры на поставку электротехнической и кабельной продукции с одной и той же компанией ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс». Однако прокуратура на основании проведенного мониторинга цен на аналогичную электротехническую продукцию других поставщиков установила превышение цены контракта на 11 млн рублей.

Таким образом, директор муниципального предприятия вопреки интересам службы совершил действия связанные с заключением договора на поставку электротехнической и кабельной продукции по завышенной цене, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения.

Сегодня, 08 июня 2017 года, по результатам их рассмотрения в отношении директора МУП г. Хабаровска «Горсвет» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемым законом интересов).