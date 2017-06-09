На пересечении улиц Ленина и Дикопольцева 20-летняя девушка, которая управляла «Тойотой Витц», сбила пожилую женщину. Пенсионерку увезли в больницу с подозрением на перелом ребер.
Девушка на малолитражной машине выезжала с улицы Дикопольцева на Ленина с правым поворотом. Пешеход в это время шагнула с обочины на дорогу.
Инспекторы выяснили, что водитель – ученица автошколы, которая успела сдать только теоретический экзамен. Практический должен пройти только на следующей неделе.
Хабаровчанка говорила, что в случившемся виноваты дождь и плохой обзор. Девушка переживала, не отразится ли случившееся на ее предстоящем экзамене.
На пересечении Восточного шоссе и улицы Промышленной водитель «Тойоты Приус» спровоцировал аварию, но был уверен, что правила нарушил его оппонент. Переубедить мужчину удалось только автоинспекторам.
37-летний водитель гибридной машины двигался по Восточному шоссе со стороны центра города и собирался свернуть налево, на улицу Промышленную. Мужчине в момент маневра горел зеленый, равно как и 35-летнему водителю встречной «Тойоты Аллион», которую шофер «Приуса» обязан был пропустить.
Владелец гибридного автомобиля до последнего настаивал на своей правоте. Полицейских удивило то, что водителю с пятилетнем стажем удавалось все это время совершать подобные маневры безаварийно.
MestoproTV
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