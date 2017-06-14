Сорвавшаяся с цепи овчарка загрызла ребёнка в Приморье

Среднеазиатская овчарка, сорвавшись с цепи во дворе частного дома, загрызла 7-летнего мальчика, который пришел к другу в селе Сергеевка в Приморье. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Приморскому краю.

Инцидент произошел днем 13 июня. Свидетели рассказали следователям, что ребенок подошел к забору частного дома и позвал своего приятеля на улицу. Позднее он пролез под воротами, и в тот момент собака сорвалась с цепи и набросилась на мальчика.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили животное. Ребенок умер от множественных рваных ран. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

18 ноября 2016 года в Челябинской области на гулявшего на улице семилетнего мальчика набросились две собаки. Ребенок скончался.

3 ноября собаки покусали семилетнюю девочку в Выборгском районе Санкт-Петербурга; по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Хозяев собак поместили под домашний арест. lenta.ru