В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 6 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 5 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 19 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

8 в Хабаровском крае, по три в Амурской области и Республике Саха (Якутия), по два в Камчатском крае и Магаданской области, 1 в Приморском крае.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 294,4 га. Основная её часть пришлась на Амурскую область – 277 га.

На тушении возгораний работали 203 человека, 21 единица техники, 6 воздушных судов.

К утру среды ликвидировано 13 пожаров. Продолжают действовать ещё 6, по одному из горимых в минувшие сутки субъектов.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1034 лесных пожара на площади 181 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (32,1 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 942, но на значительно большей площади – 952 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.