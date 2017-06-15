В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 11 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 18 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 24 очага: 13 в Амурской области, 4 в Республике Саха (Якутия), по два в Хабаровском крае и Магаданской области, по одному в Камчатском и Приморском краях. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 1650,5 га. Основная её часть пришлась на Амурскую область – 1568 га.

На тушении возгораний работали 335 человек, 44 единицы техники, 3 воздушных судна.

К утру четверга ликвидировано 11 пожаров. Продолжают действовать ещё 13: 7 в Амурской области, 3 в Республике Саха (Якутия), по одному в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1052 лесных пожара на площади 182,7 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (33,7 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 950, но на значительно большей площади – 961 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.