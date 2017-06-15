Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Хабаровске

Строительные леса обрушились на площадке строящегося дома в Хабаровске, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Инцидент произошел накануне вечером на стройке в районе пересечения улиц Тургенева и Комсомольская.

"Конструкции упали с высоты третьего этажа. Травмы получили работники строительного предприятия, их оперативно госпитализировали", - сообщил представитель пресс-службы.

Характер травм он не уточнил.

По его словам, на место выезжали сотрудники полиции, городского спасательного отряда, пожарных спасательных подразделений краевого МЧС. Специализированная помощь в разборе завалов не потребовалась.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, пострадавшими рабочими оказались граждане КНДР, трудившиеся на стройке. Они получили тяжелые травмы.

"Произошло обрушение перекрытия арки строящегося дома жилого комплекса "Аквамарин" по улице Тургенева 82, "а". Рабочие упали с высоты четвертого этажа", - уточняется в сообщении прокуратуры.

По факту происшествия начата проверка. Специалисты проверят законность нахождения иностранных рабочих на стройке и соблюдение правил техники безопасности.

Строительные работы ведутся подрядной организацией ООО "Управление строительства". "Интерфакс-Дальний Восток"