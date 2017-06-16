В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 5 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 7 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 20 очагов: 9 в Амурской области, 5 в Республике Саха (Якутия), 3 в Хабаровском крае, 2 в Магаданской области, 1 в Приморском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 2149,8 га. Основная её часть пришлась на Магаданскую область – 1691 га.

На тушении возгораний работали 351 человек, 34 единицы техники, 8 воздушных судов.

К утру пятницы ликвидировано 5 пожаров. Продолжают действовать ещё 15: 8 в Амурской области, 3 в Республике Саха (Якутия), по два в Магаданской области и Хабаровском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1059 лесных пожаров на площади 184,8 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (34,1 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 953, но на значительно большей площади – 961 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.