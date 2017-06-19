В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 3 из 19 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 4 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 19 очагов: 13 в Республике Саха (Якутия), 3 в Магаданской области, 2 в Камчатском крае, 1 в Амурской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 1511 га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) – 975 га, Магаданскую область – 485 га.

На тушении возгораний работали 114 человек, 9 единиц техники, 6 воздушных судов.

К утру понедельника ликвидировано 3 пожара. Продолжают действовать ещё 16, а именно: 11 в Республике Саха (Якутия), 3 в Магаданской области, по одному в Камчатском крае и Амурской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1082 лесных пожара на площади 198,5 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (34,5 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 970, но на значительно большей площади – 997 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.