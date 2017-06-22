В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 50 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 15 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 50 очагов: 28 в Республике Саха (Якутия), 12 в Амурской области, по 3 Камчатском, Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, 1 в Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 10102,2 га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) – 9153,2 га.

На тушении возгораний работали 270 человек, 23 единицы техники, 5 воздушных судов.

К утру четверга ликвидировано 8 пожаров. Продолжают действовать ещё 42, а именно: 27 в Республике Саха (Якутия), 10 в Амурской области, 3 в Хабаровском крае, 2 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1123 лесных пожара на площади 218,4 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО - 54,8 тыс. га, Амурскую область -34,8 тыс. га и Республику Саха (Якутия) - 29,5 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 985, но на значительно большей площади – 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.