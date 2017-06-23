В минувшие сутки дальневосточные лесные службы боролись почти с полусотней лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 4 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 48 очагов: 29 в Республике Саха (Якутия), 11 в Амурской области, по 3 в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе, 2 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 12,1 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) – более 10 тыс. га.

На тушении возгораний работали 333 человека, 32 единицы автотехники техники, 6 воздушных судов.

К утру пятницы ликвидировано 2 пожара в Республике Саха (Якутия). Продолжают действовать ещё 46.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1129 лесных пожаров на площади 231 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО - 54,8 тыс. га, Республику Саха (Якутия) - 39,6 тыс. га и Амурскую область - 35,2 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 987, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.