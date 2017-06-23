Опекун в Хабаровском крае в течение пяти лет насиловал пятерых приёмных дочерей, возбуждено уголовное дело

Следственные органы в Хабаровском крае возбудили уголовные дела о сексуальном насилии над пятерыми девочками, а также по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, сообщает краевое следственное управление СКР.

В насилии над девочками подозревается их опекун. Мужчина арестован. В отношении него возбуждено дело по ст.131 УК РФ (изнасилование).

"С сентября 2012 по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек", - говорится в сообщении.

Также возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства.

Отмечается, что следователи проверят порядок передачи детей под опеку, установят надлежащим ли образом сотрудники органов опеки и попечительства проверяли условия жизни и воспитания детей в опекаемой семье. "Интерфакс-Дальний Восток"