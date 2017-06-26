В минувшие сутки дальневосточные лесные службы боролись почти с шестью десятками пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 9 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 59 очагов: 35 в Республике Саха (Якутия), 14 в Амурской области, 5 в Хабаровском крае, 4 в Чукотском автономном округе, 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 7 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –6,4 тыс. га.

На тушении возгораний работали 595 человека, 75 единиц наземной техники, 5 воздушных судов.

К утру понедельника ликвидировано 15 пожаров. Продолжают действовать ещё 44, а именно: 26 в Республике Саха (Якутия), 11 в Амурской области, 4 в Хабаровском крае, 2 в Чукотском автономном округе, 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1162 лесных пожаров на площади 260,8 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) - 66,3 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область - 36,9 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 1003, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.