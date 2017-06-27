Оперативная обстановка на 27 июня 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 8 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 3. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 112 человек и 32 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 27 июня неблагоприятных и опасных метеоявлений не прогнозируется.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям края соблюдать меры безопасности, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края зарегистрирована 1 термическая аномалия в Нанайском районе. С начала пожароопасного периода возбуждено 397 административных дел в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 27.06.2017 3 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Николаевского, Аяно-Майского районов.

В целях предотвращения возникновения природных пожаров по вине человека с 29 апреля 2017 г. на всей территории Хабаровского края, за исключением территорий Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов установлен особый противопожарный режим. Таким образом, установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер по патрулированию лесных массивов и прилегающей местности, выставление дополнительных постов, создание защитных барьеров для населенных пунктов (противопожарных минерализованных полос, пожарных разрывов и т.п.). Также режим предусматривает дополнительные возможности по привлечению сил и средств организаций, населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На Нижнем Амуре отмечаются колебания уровня воды. В районе им.П.Осипенко на р.Амгунь на участке Гуга – Удинское продолжается небольшой подъем уровня воды, отмечается выход воды на пойму на глубину 0,1-0,3 м на участке П.Осипенко – Удинское без угрозы хозяйственным объектам. На р.Нимелен (приток р.Амгунь) отмечается спад уровня воды на 33-90 см за сутки, сохраняется подтопление поймы реки у с. Тимченко на глубину 0,5 м без угрозы хозяйственным объектам. В Хабаровском районе на реках бассейна р.Тунгуска отмечается спад уровня воды. На р.Тунгуска у с.Архангеловка отмечается незначительное подтопление поймы.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона, что необходимо строго соблюдать меры безопасности во время пребывания у водоёмов. Не оставляйте детей одних без присмотра вблизи рек и озёр!

В целях предупреждения происшествий на территории края Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю убедительно просит жителей и гостей края соблюдать меры личной безопасности.

Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.