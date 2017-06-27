В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 63 лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 19 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 63 очага: 44 в Республике Саха (Якутия), 12 в Амурской области, 4 в Хабаровском крае, 2 в Чукотском автономном округе, 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 17,6 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –16,3 тыс. га.

На тушении возгораний работали 418 человек, 53 единицы наземной техники, 5 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 7 пожаров: 4 в Республике Саха (Якутия), 2 в Хабаровском крае, 1 в Чукотском автономном округе. Продолжают действовать ещё 56 возгораний.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возник 1181 лесной пожар на площади 278,5 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 82,7 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область - 38,1 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 1003, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.